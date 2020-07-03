Примерно 1500 местных жителей в сложнодоступных горных селах получили консультации и врачебную от выездных бригад.
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Полевые госпитали Минобороны РФ, которые были развернуты в Дагестане в мае для борьбы с эпидемией, завершили работу, пишет пресс-служба ведомства.
Примерно 1500 местных жителей в сложнодоступных горных селах получили консультации и врачебную от выездных бригад.
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