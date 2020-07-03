Продлён срок приёма документов по программе содействия в приобретении жилья инвалидам
- Автор Габи
- 03 июля, 2020. Пятница 12:23
Премьер-министр РД Артём Здунов подписал Постановление, в соответствии с которым внесены изменения в порядок предоставления субсидий на оказание содействия в приобретении жилья отдельными категориями граждан.
Согласно внесённым поправкам, приём документов продлён до 1 августа. Свои заявки дагестанцы могут подать в многофункциональные центры.
На получение субсидии могут претендовать лица, которые являются инвалидами 1-й группы, и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, которые состоят в сводном списке отдельных категорий граждан. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
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