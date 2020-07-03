Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Автор Мадина

Больше 1,6 тысячи человек, в том числе 367 детей эвакуируются из поселка Верхняя Подстепновка в Самарской области из-за повреждения газопровода низкого давления, заявляет ГУ МЧС по региону.