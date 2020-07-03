ЗАМАНА - Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

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03 июля, 2020. Пятница 09:49
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Больше 1,6 тысячи человек, в том числе 367 детей эвакуируются из поселка Верхняя Подстепновка в Самарской области из-за повреждения газопровода низкого давления, заявляет ГУ МЧС по региону.

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Общество

Сотрудники МЧС эвакуируют на автобусах 1640 жителей поселка. Их разместят в ближайшие населенные пункты.

 

 

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