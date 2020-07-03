ЗАМАНА - В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

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03 июля, 2020. Пятница 09:45
В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

Вице-спикер государственной думы Ольга Епифанова выдвинула идею сделать выходным день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, пишет РИА Новости.

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем
Общество

Как считает Епифанова, праздничный день запомнится всем гражданам.

Вице-спикер напомнила, что в 1990-е годы и до 2005-го День Конституции был праздничным выходным днем.

 

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