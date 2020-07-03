Как считает Епифанова, праздничный день запомнится всем гражданам.
Вице-спикер напомнила, что в 1990-е годы и до 2005-го День Конституции был праздничным выходным днем.
Вице-спикер государственной думы Ольга Епифанова выдвинула идею сделать выходным день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, пишет РИА Новости.
Как считает Епифанова, праздничный день запомнится всем гражданам.
Вице-спикер напомнила, что в 1990-е годы и до 2005-го День Конституции был праздничным выходным днем.
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