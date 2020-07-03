Как объяснил главвный врач ГКБ №1 Махачкалы, никакой конфронтации между главами двух учреждений нет. Подробнее можно прочитать тут.
Главврач ГКБ №1 Махачкалы прокомментировал слухи про ссору с Минздравом РД
- Автор Мадина
- 03 июля, 2020. Пятница 09:35
Главврач ГКБ №1 Махачкалы прокомментировали слухи его противостоянии с Минздравом РД.
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