ЗАМАНА - Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июля

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03 июля, 2020. Пятница 09:31
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июля

Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 3 июля достигло 10,8 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июля
Общество

В РФ за прошедшие сутки обнаружено 6760 заражений. В общем в России выявлено 661 165 случаев заболевания коронавирусом. Из них 428 978 человек вылечились, 9 683 погибли.

 

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