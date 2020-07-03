В РФ за прошедшие сутки обнаружено 6760 заражений. В общем в России выявлено 661 165 случаев заболевания коронавирусом. Из них 428 978 человек вылечились, 9 683 погибли.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 3 июля
- Автор Мадина
- 03 июля, 2020. Пятница 09:31
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 3 июля достигло 10,8 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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