Сообщают, что в июне Совет министров Республики Албания решил предоставить гражданам РФ право безвизового въезда до 30 ноября 2020 года. Для этого гражданин России должен иметь действительный заграничный паспорт. В Албании турист сможет провести 90 дней.
Еще одна страна отменила визы для россиян
- Автор Мадина
- 03 июля, 2020. Пятница 02:20
Албания отменила визы для российских туристов до конца осени. Информацию об этом в четверг, 2 июля, опубликовали на сайте МИД России, пишет "Лента.ру".
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