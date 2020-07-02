ЗАМАНА - Дагестанские активисты успешно выступили на грантовом конкурсе молодёжных инициатив

Дагестанские активисты успешно выступили на грантовом конкурсе молодёжных инициатив

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02 июля, 2020. Четверг 18:18
Дагестанские активисты успешно выступили на грантовом конкурсе молодёжных инициатив

Победителями Грантового конкурса молодёжных инициатив в 2020 году стали проекты тридцати дагестанцев и шести региональных некоммерческих организаций.

Дагестанские активисты успешно выступили на грантовом конкурсе молодёжных инициатив
Общество

В конкурсе среди физических лиц жители Дагестана удостоились победы в девяти номинациях. Больше всего призёров из нашего республики в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм». Для реализации своих проектов им выделили в общей сумме 8,6 млн рублей. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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