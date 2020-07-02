ЗАМАНА - СПоК «Аракани» Унцукульского района Дагестана планирует провести капитальное обновление цеха по переработке плодоовощной продукции

СПоК «Аракани» Унцукульского района Дагестана планирует провести капитальное обновление цеха по переработке плодоовощной продукции

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02 июля, 2020. Четверг 16:43
СПоК «Аракани» Унцукульского района Дагестана планирует провести капитальное обновление цеха по переработке плодоовощной продукции

В  Унцукульском районе начался сбор абрикосов. Во вторник, 30 июня, сотрудники Минсельхозпрода Дагестана проконтролировали процесс сбора фруктов в садах села Майданское.

СПоК «Аракани» Унцукульского района Дагестана планирует провести капитальное обновление цеха по переработке плодоовощной продукции
Общество

 В 2020 году помогать садоводам этого села с продажей плодовой продукции будет СПоК «Аракани». Подробнее можно прочитать тут.

 

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