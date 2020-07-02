СПоК «Аракани» Унцукульского района Дагестана планирует провести капитальное обновление цеха по переработке плодоовощной продукции
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 16:43
В Унцукульском районе начался сбор абрикосов. Во вторник, 30 июня, сотрудники Минсельхозпрода Дагестана проконтролировали процесс сбора фруктов в садах села Майданское.
В 2020 году помогать садоводам этого села с продажей плодовой продукции будет СПоК «Аракани». Подробнее можно прочитать тут.
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