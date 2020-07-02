ЗАМАНА - 65 медицинских учреждений Дагестана получают гуманитарный груз из Турции

65 медицинских учреждений Дагестана получают гуманитарный груз из Турции

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02 июля, 2020. Четверг 16:38
65 медицинских учреждений Дагестана получают гуманитарный груз из Турции

30 июня в Министерстве по национальной политике и делам религий региона прошло распределение доставленных в рамках бесплатной медицинской помощи из Турции средств защиты.

65 медицинских учреждений Дагестана получают гуманитарный груз из Турции
Общество

Были доставлены примерно 90 000 защитных масок, 20 000 медицинских защитных одноразовых костюмов, 4000 защитных очков и 500 дезинфицирующих противовирусных средств Подробнее можно прочитать тут.

 

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