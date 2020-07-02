65 медицинских учреждений Дагестана получают гуманитарный груз из Турции
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 16:38
30 июня в Министерстве по национальной политике и делам религий региона прошло распределение доставленных в рамках бесплатной медицинской помощи из Турции средств защиты.
Были доставлены примерно 90 000 защитных масок, 20 000 медицинских защитных одноразовых костюмов, 4000 защитных очков и 500 дезинфицирующих противовирусных средств Подробнее можно прочитать тут.
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