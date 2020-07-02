Минсельхоз Дагестана продлил срок приема заявок на гранты для начинающих и семейных фермеров
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 12:25
30 июня премьер-министром РД Артёмом Здуновым было проведено собрание оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной стабильности Дагестана в условиях эпидемии коронавируса.
В рамках собрания глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов заявил, что для обеспечения участия большого числа фермерских хозяйств в конкурсных отборах на предоставление грантовой поддержки по направлениям «начинающий фермер» и «семейный фермер» срок приема заявок на гранты идет до 6 июля 2020 года.
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