30 июня премьер-министром РД Артёмом Здуновым было проведено собрание оперативного штаба по обеспечению стабильного развития экономики и социальной стабильности Дагестана в условиях эпидемии коронавируса.

В рамках собрания глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов заявил, что для обеспечения участия большого числа фермерских хозяйств в конкурсных отборах на предоставление грантовой поддержки по направлениям «начинающий фермер» и «семейный фермер» срок приема заявок на гранты идет до 6 июля 2020 года.