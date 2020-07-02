"Пока есть детский КВН, он жив. И у него есть будущее", отметили в инстаграм-аккаунте одной из дагестанских групп.
Команда детского дагестанского КВН приняла участие в суперфинале шоу «Детский КВН»
- Автор Габи
- 02 июля, 2020. Четверг 12:19
2 июля команду детского дагестанского КВН показали в суперфинале шоу «Детский КВ.
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