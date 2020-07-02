МСП Дагестана, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на жилищно-коммунальные услуги

30 июня премьер-министром РД Артёмом Здуновым в режиме видеоконференции было проведено собрание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения коронавируса.

На собрании были обсуждены способы поддержки малого и среднего бизнеса.