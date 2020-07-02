МСП Дагестана, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на жилищно-коммунальные услуги
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 12:03
30 июня премьер-министром РД Артёмом Здуновым в режиме видеоконференции было проведено собрание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения коронавируса.
На собрании были обсуждены способы поддержки малого и среднего бизнеса.
С главным докладом по данному вопросу выступил врио главы Агентства по предпринимательству и инвестициям Камил Магомедов. Подробнее можно прочитать тут.
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