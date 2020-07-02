ЗАМАНА - МСП Дагестана, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на жилищно-коммунальные услуги

МСП Дагестана, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на жилищно-коммунальные услуги

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02 июля, 2020. Четверг 12:03
МСП Дагестана, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на жилищно-коммунальные услуги
30 июня премьер-министром РД Артёмом Здуновым в режиме видеоконференции было проведено собрание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения коронавируса.
МСП Дагестана, отнесенным к пострадавшим от пандемии отраслям, планируется субсидировать расходы на жилищно-коммунальные услуги
Общество
На собрании были обсуждены способы поддержки малого и среднего бизнеса.

С главным докладом по данному вопросу выступил врио главы Агентства по предпринимательству и инвестициям Камил Магомедов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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