ЗАМАНА - Глава Дагестана поблагодарил Владимира Путина за три построенных в регионе медцентра

Глава Дагестана поблагодарил Владимира Путина за три построенных в регионе медцентра

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02 июля, 2020. Четверг 11:52
Глава Дагестана поблагодарил Владимира Путина за три построенных в регионе медцентра

Президентом России была проведена видеоконференция по случаю открытия в ряде субъектов госпиталей Минобороны для оказания помощи пациентам с диагнозом коронавируса.

Глава Дагестана поблагодарил Владимира Путина за три построенных в регионе медцентра
Общество

Пять таких госпиталей открываются в Дагестане. В видеоконференции принял участие глава Дагестана Владимир Васильев и главврачи больниц. Подробнее можно прочитать тут.

 

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