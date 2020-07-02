Пять таких госпиталей открываются в Дагестане. В видеоконференции принял участие глава Дагестана Владимир Васильев и главврачи больниц. Подробнее можно прочитать тут.
Глава Дагестана поблагодарил Владимира Путина за три построенных в регионе медцентра
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 11:52
Президентом России была проведена видеоконференция по случаю открытия в ряде субъектов госпиталей Минобороны для оказания помощи пациентам с диагнозом коронавируса.
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