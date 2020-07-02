ЗАМАНА - В Бангладеше в честь Азнаура Аджиева построен родник

В Бангладеше в честь Азнаура Аджиева построен родник

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02 июля, 2020. Четверг 09:43
В Бангладеше в честь Азнаура Аджиева построен родник

В Бангладеше дагестанец, который остался анонимен, построил родник в честь бывшего министра печати РД Азнаура Аджиева, пишет сетевое издание "Зори Табасарана".

В Бангладеше в честь Азнаура Аджиева построен родник
Общество

Нужно напомнить, что Азнаур Аджиев занимал место гендиректора РГВК Дагестан, советника лидера РД, был главой пресс-службы администрации региона, главой исторического парка "Россия - моя история".

Аджиев погиб в результате болезни в сентябре прошлого года.

 

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