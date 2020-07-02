В Бангладеше в честь Азнаура Аджиева построен родник
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 09:43
В Бангладеше дагестанец, который остался анонимен, построил родник в честь бывшего министра печати РД Азнаура Аджиева, пишет сетевое издание "Зори Табасарана".
Нужно напомнить, что Азнаур Аджиев занимал место гендиректора РГВК Дагестан, советника лидера РД, был главой пресс-службы администрации региона, главой исторического парка "Россия - моя история".
Аджиев погиб в результате болезни в сентябре прошлого года.