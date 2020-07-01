ЗАМАНА - Дагестан начал подготовку открытия мечетей

Дагестан начал подготовку открытия мечетей

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01 июля, 2020. Среда 16:18
Дагестан начал подготовку открытия мечетей

29 июня под контролем лидера Дагестана Владимира Васильева было проведено собрание оперативного штаба, на котором обговорили возможность перехода ко второму этапу снятия ограничений, пишет сетевое издание "Лезги газет".

Дагестан начал подготовку открытия мечетей
Общество

В ходе заседания Владимир Васильев призвал всех глав районов оказать всестороннюю помощь в подготовке открытия мечетей, церквей, а также и иных религиозных сооружений республики. Подробнее можно прочитать тут.

 

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