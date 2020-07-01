Дагестан начал подготовку открытия мечетей
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 16:18
29 июня под контролем лидера Дагестана Владимира Васильева было проведено собрание оперативного штаба, на котором обговорили возможность перехода ко второму этапу снятия ограничений, пишет сетевое издание "Лезги газет".
В ходе заседания Владимир Васильев призвал всех глав районов оказать всестороннюю помощь в подготовке открытия мечетей, церквей, а также и иных религиозных сооружений республики. Подробнее можно прочитать тут.
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