ЗАМАНА - Дибиров: явка дагестанцев на голосование на 12 часов дня 1 июля составляет 78%

Дибиров: явка дагестанцев на голосование на 12 часов дня 1 июля составляет 78%

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01 июля, 2020. Среда 16:08
Дибиров: явка дагестанцев на голосование на 12 часов дня 1 июля составляет 78%

Сегодня, 1 июля, в 15.00 часов в конференц-зале Миннаца Дагестана прошел брифинг Председателя Избирательной комиссии республики М.Т. Дибирова, посвященный голосованию по поправкам к Конституции РФ, сообщает телеграм-канал сетевого издания "Зори Табасарана".

Дибиров: явка дагестанцев на голосование на 12 часов дня 1 июля составляет 78%
Общество

Дибиров отмечает, что Избирком Дагестана просматривает СМИ и социальные сети на предмет выявления материалов по голосованию по поправкам к Конституции РФ. Сообщений о явных нарушениях на голосовании не поступало. Дибиров заметил, что некоторое время назад они прекратили называть муниципалитеты, где регистрируется самая высокая явка, так как это приводило к некому соревнованию среди районов. Все средства защиты, которые останутся после проведения голосования, будут направлены в Минобразования Дагестана для использования в ходе проведения ЕГЭ.

 

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