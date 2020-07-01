Дибиров отмечает, что Избирком Дагестана просматривает СМИ и социальные сети на предмет выявления материалов по голосованию по поправкам к Конституции РФ. Сообщений о явных нарушениях на голосовании не поступало. Дибиров заметил, что некоторое время назад они прекратили называть муниципалитеты, где регистрируется самая высокая явка, так как это приводило к некому соревнованию среди районов. Все средства защиты, которые останутся после проведения голосования, будут направлены в Минобразования Дагестана для использования в ходе проведения ЕГЭ.
Дибиров: явка дагестанцев на голосование на 12 часов дня 1 июля составляет 78%
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 16:08
Сегодня, 1 июля, в 15.00 часов в конференц-зале Миннаца Дагестана прошел брифинг Председателя Избирательной комиссии республики М.Т. Дибирова, посвященный голосованию по поправкам к Конституции РФ, сообщает телеграм-канал сетевого издания "Зори Табасарана".
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