Пост об этом был опубликован на официальной странице министерства в Instagram.
О порядке оформления и получения ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 14:15
Минэкономразвития Дагестана напоминает о порядке оформления и получения ежемесячных выплат на детей от 3-х до 7 лет.
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