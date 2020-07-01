Пост об этом был опубликован на официальной странице министерства в Instagram.
О порядке оформления и получения ежемесячных выплат на детей до 3-х лет
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 14:12
Минэкономразвития РД напоминает о порядке оформления и получения ежемесячных выплат на детей до 3-х лет в размере 5 тысяч рублей.
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Напоминаем о порядке оформления и получения ежемесячных выплат на детей до трёх лет в размере 5 тыс рублей⚠️ ⠀ Отметим, что на 22 июня 2020 года: ⠀ ?Поступило 5,4 млн заявлений на назначение выплаты (через личные кабинеты граждан на сайте Пенсионного фонда РФ и портал Госуслуг); ?Принято 4,1 млн решений по назначению выплаты; ?Выплаты осуществлены на 4,4 млн детей; ?Всего перечислено 63,1 млрд рублей. ⠀ #стопкоронавирус05 #экономикабезвируса05
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