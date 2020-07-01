ЗАМАНА - Путина заставили воспользоваться одноразовой ручкой на голосовании по поправкам

Путина заставили воспользоваться одноразовой ручкой на голосовании по поправкам

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01 июля, 2020. Среда 14:06
Путина заставили воспользоваться одноразовой ручкой на голосовании по поправкам

Работники избирательного участка №2151, который находится в здании Российской академии наук, заставили лидера РФ Владимира Путина использовать одноразовую ручку для голосования по поправкам к Конституции России. Такое видео опубликовали РИА Новости в своем Telegram-канале, передает "Лента.ру".

На ролике можно увидеть, что Владимир Путин открыл свой паспорт перед работником УИК, далее президенту предложили использовать одноразовую ручку, дабы поставить подпись в бланках и отметку на бюллетене.

 

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