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Руководитель Благотворительного фонда «Чистое сердце» Миседо Садрутдинова прокомментировала ход голосования по поправкам к Конституции РФ
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 11:01
Глава Благотворительного фонда «Чистое сердце» Миседо Садрутдинова поучаствовала в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
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