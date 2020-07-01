Юсуп Расулович приехал на участок №0944 в основной день голосования. Им было отмечено, что на участках обеспечена высокая безопасность: каждому гражданину выдаются средства защиты: маска и перчатки. Выдается и одноразовая ручка, которую можно забрать с собой или выкинуть. И, конечно, соблюдается социальная дистанция. По его словам, множество жителей района традиционно активно приезжают на участки и отдают свой голос. Как он отметил, явка составит примерно 80-90% от жителей района. Алибеков призывает жителей Дагестана прийти и проголосовать, дабы отдать свой гражданский долг.
Председатель Собрания депутатов МР "Левашинский район" Алибеков Юсуп прокомментировал ход голосования по поправкам к Конституции РФ
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 10:43
Сегодня, 1 июля, выполнил свой гражданский долг Председатель Собрания депутатов МР "Левашинский район"Алибеков Юсуп Расулович.
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