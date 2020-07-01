В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 6693 случаев заражения. В общей сложности в России выявлено 647 849 случаев заболевания коронавирусом. Из них 412 650 тысяч человек вылечились, 9320 человек погибли.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 июля
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 10:31
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 1 июля достигло 10,4 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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