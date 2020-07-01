Сегодня, 1 июля 2020 года, главный день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки для голосования в республике работают с 8 до 20:00.

Вчера, 30 июня, в Дагестане проголосовало примерно 13% от общего числа граждан, которые были включены в списки для голосования. Отдать голос сегодня, как и в прошедшие дни, можно на участке для голосования по месту прописки. Подробнее можно прочитать тут.