Российский космонавт впервые в истории проголосовал в космосе онлайн

Космонавт из России Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, который проголосовал с околоземной орбиты онлайн. Об этом пишут на сайте Роскосмоса, передает "Лента.ру".

Пребывая на борту Международной космической станции, Иванишин поучаствовал в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Сообщают, что космонавт выполнил свой гражданский долг онлайн, так как у него есть постоянная регистрация в Москве.