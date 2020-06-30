Девочки нашлись, их отвезли домой. Их жизням и здоровью ничего не угрожает, сообщают в МВД. Ранее мы писали, что в Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки.
Полиция в Дагестане нашла живыми пропавших 28 июня девочек
- Автор Мадина
- 30 июня, 2020. Вторник 21:04
Работники полиции в РД обнаружили двух девочек 9 и 15 лет, пропавших 28 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД Дагестана.
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