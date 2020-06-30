Полиция в Дагестане нашла живыми пропавших 28 июня девочек

Работники полиции в РД обнаружили двух девочек 9 и 15 лет, пропавших 28 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД Дагестана.

Девочки нашлись, их отвезли домой. Их жизням и здоровью ничего не угрожает, сообщают в МВД. Ранее мы писали, что в Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки.