ЗАМАНА - Полиция в Дагестане нашла живыми пропавших 28 июня девочек

Полиция в Дагестане нашла живыми пропавших 28 июня девочек

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30 июня, 2020. Вторник 21:04
Полиция в Дагестане нашла живыми пропавших 28 июня девочек

Работники полиции в РД обнаружили двух девочек 9 и 15 лет, пропавших 28 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД Дагестана.

Полиция в Дагестане нашла живыми пропавших 28 июня девочек
Общество

Девочки нашлись, их отвезли домой. Их жизням и здоровью ничего не угрожает, сообщают в МВД. Ранее мы писали, что в Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки.

 

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