ЗАМАНА - Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

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30 июня, 2020. Вторник 21:00
Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

Лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение продлить работу полевого лагеря МЧС для азербайджанских граждан на территории Дагестана еще на месяц.

Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном
Общество

В ходе онлайн-заседания с соответствующей просьбой к президенту страны обратился лидер РД Владимир Васильев. «Очень хорошо. Сделаем. Договорились», — ответил Владимир Путин на предложение. Как отмечает Васильев, темп перехода граждан Азербайджана на родину заметно ускорился. Подробнее можно прочитать тут.

 

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