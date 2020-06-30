Лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение продлить работу полевого лагеря МЧС для азербайджанских граждан на территории Дагестана еще на месяц.

В ходе онлайн-заседания с соответствующей просьбой к президенту страны обратился лидер РД Владимир Васильев. «Очень хорошо. Сделаем. Договорились», — ответил Владимир Путин на предложение. Как отмечает Васильев, темп перехода граждан Азербайджана на родину заметно ускорился. Подробнее можно прочитать тут.