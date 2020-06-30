ЗАМАНА - В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте

В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте

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30 июня, 2020. Вторник 20:43
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте

Россия на замену тяжелой ракете «Протон-М» конструирует значительно более дорогой носитель «Ангара-А5», который не может конкурировать с американскими ракетами, заявляет американское издание Ars Technica, пишет "Лента.ру".

В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
Общество

В статье замечается, что с американской ракетой Falcon 9 может конкурировать японский носитель H3 и европейский Ariane 6. Роскосмосу шуточно предлагают отправлять космонавтов на батуте, дабы это вышло дешевле.

 

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