ЗАМАНА - Проверка организационной и технической готовности пунктов проведения ЕГЭ в Дагестане прошла успешно

Проверка организационной и технической готовности пунктов проведения ЕГЭ в Дагестане прошла успешно

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30 июня, 2020. Вторник 14:32
Проверка организационной и технической готовности пунктов проведения ЕГЭ в Дагестане прошла успешно

Вчера, 29 июня, в РД был проведен пробный экзамен, организованный в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора для проверки организационно-технологической и технической готовности участков проведения ЕГЭ.

Проверка организационной и технической готовности пунктов проведения ЕГЭ в Дагестане прошла успешно
Общество

В пробном экзамене участвовали специалисты всех 67 пунктов. Пробный экзамен прошел без участия будущих студентов. Основная пробных экзаменов – отработка мер эпидемиологической безопасности. Подробнее можно прочитать тут.

 

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