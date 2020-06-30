В Дагестане значительно снизилось число госпитализаций в сутки пациентов с признаками коронавируса

На данный момент в регионе развернуто 3230 места для людей с коронавирусом, а 2180 из них свободны, заявил глава Минздрава РД. Подробнее можно прочитать тут.