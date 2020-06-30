На данный момент в регионе развернуто 3230 места для людей с коронавирусом, а 2180 из них свободны, заявил глава Минздрава РД. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане значительно снизилось число госпитализаций в сутки пациентов с признаками коронавируса
- Автор Мадина
- 30 июня, 2020. Вторник 14:24
В РД заметно упало количество госпитализаций людей с признаками коронавируса.
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- В Дагестане значительно снизилось число госпитализаций в сутки пациентов с признаками коронавируса