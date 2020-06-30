ЗАМАНА - Военные медики присоединились к голосованию

Военные медики присоединились к голосованию

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30 июня, 2020. Вторник 12:20
Военные медики присоединились к голосованию

Полный состав военного полевого госпиталя, который развёрнут в Ботлихе поучаствовал в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На избирательном участке №214, который расположен на территории войсковой части 25908 в Ботлихском районе, свою позицию по внесению изменений в Конституцию России выразили военные специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны РФ, находящиеся в Ботлихе.

Всего в голосовании участвовало примерно 200 военнослужащих.
Вся процедура прошла согласно рекомендациям Роспотребнадзора и соблюдением всех мер безопасности, в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

 

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