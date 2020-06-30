С 1 июня в РД начали перечислять жителям разовые выплаты денежных средств в рамках мер поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, дата рождения детей должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 включительно. На каждого ребёнка выплачиваются средства, размер которых составляет 10 000 рублей.