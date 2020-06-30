ЗАМАНА - Опубликовано разъяснение по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

Опубликовано разъяснение по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

Автор
30 июня, 2020. Вторник 12:17
Опубликовано разъяснение по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

С 1 июня в РД начали перечислять жителям разовые выплаты денежных средств в рамках мер поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, дата рождения детей должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 включительно. На каждого ребёнка выплачиваются средства, размер которых составляет 10 000 рублей.

Опубликовано разъяснение по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб
Общество
 Необходимо отметить, что для подачи заявлений есть только несколько месяцев. Каждая семья, которой по закону положена подобная помощь, должна оформить заявление до 1 октября 2020 года. Наиболее удобный и безопасный способ оформления заявки через портал Госуслуги.  Более подробную информацию можно прочитать тут.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top