Опубликовано разъяснение по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб
- Автор Габи
- 30 июня, 2020. Вторник 12:17
С 1 июня в РД начали перечислять жителям разовые выплаты денежных средств в рамках мер поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, дата рождения детей должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 включительно. На каждого ребёнка выплачиваются средства, размер которых составляет 10 000 рублей.
Необходимо отметить, что для подачи заявлений есть только несколько месяцев. Каждая семья, которой по закону положена подобная помощь, должна оформить заявление до 1 октября 2020 года. Наиболее удобный и безопасный способ оформления заявки через портал Госуслуги. Более подробную информацию можно прочитать тут.
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