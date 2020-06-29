В общем за все время эпидемии в Дагестане было зарегистрировано 7775 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки прибавилось еще 68.
5682 человек вылечились, 373 скончались.
Число случаев заражения коронавирусом в Дагестане достигло 7775 человек
- Автор Мадина
- 29 июня, 2020. Понедельник 17:49
Сведения оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Дагестане.
В общем за все время эпидемии в Дагестане было зарегистрировано 7775 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки прибавилось еще 68.