Число случаев заражения коронавирусом в Дагестане достигло 7775 человек

Сведения оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Дагестане.

В общем за все время эпидемии в Дагестане было зарегистрировано 7775 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки прибавилось еще 68.

5682 человек вылечились, 373 скончались.