ЗАМАНА - Врача из Кайтагского района наградили Почетной грамотой Президента РФ за вклад в борьбу с COVID-19

Врача из Кайтагского района наградили Почетной грамотой Президента РФ за вклад в борьбу с COVID-19

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29 июня, 2020. Понедельник 12:16
Врача из Кайтагского района наградили Почетной грамотой Президента РФ за вклад в борьбу с COVID-19

Выходца из Кайтагского района, врача-реаниматолога наградили Почетной грамотой Президента Российской Федерации за вклад в борьбу с COVID-19. За долгие годы работы отличительными чертами Шамиля Гаджикадиева являются профессионализм, верность своему делу и самоотверженность.

Врача из Кайтагского района наградили Почетной грамотой Президента РФ за вклад в борьбу с COVID-19
Общество

Молодой реаниматолог – анестезиолог в совершенстве владеет приёмами интенсивной терапии, помогает в критических состояниях, где возникает угроза потери жизни, держит под контролем восстановление и поддержание всех жизненно необходимых функций человеческого организма. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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