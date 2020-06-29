Врача из Кайтагского района наградили Почетной грамотой Президента РФ за вклад в борьбу с COVID-19

Автор Габи

Выходца из Кайтагского района, врача-реаниматолога наградили Почетной грамотой Президента Российской Федерации за вклад в борьбу с COVID-19. За долгие годы работы отличительными чертами Шамиля Гаджикадиева являются профессионализм, верность своему делу и самоотверженность.