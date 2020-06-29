Накануне, 27 июня, прошла встреча премьер-министра РД Артёма Здунова с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагиром Гусейновым, инвестором Аштаром Батыровым и гендиректором ООО «Птицекомлекс «Батыр-бройлер» Хасавюртовского района Шамилём Джамаловым.

В ходе встречи был представлен инвестиционный проект по организации производства и переработки 12 тыс. тонн мяса птицы в год.

Участники мероприятия сообщили Председателю Правительства о процессе реализации инвестиционного проекта.

Было отмечено, что на сегодня «Батыр-бройлер» выпускает тушки птицы, полуфабрикаты и колбасные изделия, всего свыше 50 наименований.

Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.