Артём Здунов провёл встречу с руководством птицекомплекса «Батыр-бройлер»
- Автор Габи
- 29 июня, 2020. Понедельник 11:59
Накануне, 27 июня, прошла встреча премьер-министра РД Артёма Здунова с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагиром Гусейновым, инвестором Аштаром Батыровым и гендиректором ООО «Птицекомлекс «Батыр-бройлер» Хасавюртовского района Шамилём Джамаловым.
В ходе встречи был представлен инвестиционный проект по организации производства и переработки 12 тыс. тонн мяса птицы в год.
Участники мероприятия сообщили Председателю Правительства о процессе реализации инвестиционного проекта.
Было отмечено, что на сегодня «Батыр-бройлер» выпускает тушки птицы, полуфабрикаты и колбасные изделия, всего свыше 50 наименований.
Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
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