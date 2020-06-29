Поприветствовав участников видеоконференции, глава республики поздравил всех с Днём молодёжи, отметив, что ему приятно видеть и общаться с подрастающим поколением. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
Владимир Васильев: «Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодёжь»
- Автор Габи
- 29 июня, 2020. Понедельник 11:16
В День молодёжи, 27 июня, под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева состоялась встреча в режиме ВКС с представителями молодого поколения – волонтёрами и активистами.
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