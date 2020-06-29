Владимир Васильев: «Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодёжь»

Автор Габи

В День молодёжи, 27 июня, под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева состоялась встреча в режиме ВКС с представителями молодого поколения – волонтёрами и активистами.