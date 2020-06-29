ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодёжь»

Владимир Васильев: «Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодёжь»

Автор
29 июня, 2020. Понедельник 11:16
Владимир Васильев: «Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодёжь»

В День молодёжи, 27 июня, под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева состоялась встреча в режиме ВКС с представителями молодого поколения – волонтёрами и активистами.

Владимир Васильев: «Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодёжь»
Общество

Поприветствовав участников видеоконференции, глава республики поздравил всех с Днём молодёжи, отметив, что ему приятно видеть и общаться с подрастающим поколением. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top