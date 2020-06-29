ЗАМАНА - Путин оценил версию о специальном вбросе коронавируса

Путин оценил версию о специальном вбросе коронавируса

Автор
29 июня, 2020. Понедельник 02:15
Путин оценил версию о специальном вбросе коронавируса

Нет никаких причин считать  что коронавирус был целенаправленно вброшен кем-то, подчеркнул лидер РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет "Лента.ру".

Путин оценил версию о специальном вбросе коронавируса
Общество

«Я считаю, что, если кто-то будет верить такой версии, то ничего позитивного из этого не выйдет», — заметил президент страны. Как высказался Путин, в данный момент необходимо противодействовать эпидемии, а «не рассусоливать, откуда это взялось».

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top