Путин оценил версию о специальном вбросе коронавируса

Нет никаких причин считать что коронавирус был целенаправленно вброшен кем-то, подчеркнул лидер РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет "Лента.ру".

«Я считаю, что, если кто-то будет верить такой версии, то ничего позитивного из этого не выйдет», — заметил президент страны. Как высказался Путин, в данный момент необходимо противодействовать эпидемии, а «не рассусоливать, откуда это взялось».