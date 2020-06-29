Больше всего смертей от пандемии случилось в США (125 747). В пятерку стран с самым большим числом случаев заражения также попали Бразилия (1 313 667), Россия (633 542), Индия (528 859) и Великобритания (312 640).
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
- Автор Мадина
- 29 июня, 2020. Понедельник 01:12
Количество смертей от коронавируса на планете достигло 500 108 человек, пишет "Лента.ру".
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