Заира Мусалова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны

"По поводу голосования по поправкам к Конституции РФ могу сказать, что я всегда принимаю участие в выборах и уже реализовала своё конституционное право в одном из избирательных участков г. Махачкалы, находящемся в школе N26. На мой взгляд, это гражданский долг любого человека, которому не безразлично то, что происходит вокруг. В этом году в связи с короновирусной инфекцией на участке были предприняты все меры предосторожности, я лично убедилась в этом - обработка рук антисептиком, маски, даже ручки выдаются индивидуально для каждого и не используются повторно. Сама процедура заняла не больше десяти минут.

У каждого из нас в отношении Поправок может быть своё мнение, но очень важно прийти на участок и выразить его, реализовав своё конституционное право и гражданский долг", - сообщила она корреспонденту сетевого издания "Замана".