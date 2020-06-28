ЗАМАНА - Заира Мусалова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны

Заира Мусалова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны

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28 июня, 2020. Воскресенье 14:34
Заира Мусалова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны

Врио руководителя Агентства по охране культурного наследия РД Заира Мусалова выполнила свой гражданский долг и приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Заира Мусалова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны
Общество

"По поводу голосования по поправкам к Конституции РФ могу сказать, что я всегда принимаю участие в выборах и уже реализовала своё конституционное право в одном из избирательных участков г. Махачкалы, находящемся в школе N26. На мой взгляд, это гражданский долг любого человека, которому не безразлично то, что происходит вокруг. В этом году в связи с короновирусной инфекцией на участке были предприняты все меры предосторожности, я лично убедилась в этом - обработка рук антисептиком, маски, даже ручки выдаются индивидуально для каждого и не используются повторно. Сама процедура заняла не больше десяти минут. 

У каждого из нас в отношении Поправок может быть своё мнение, но очень важно прийти на участок и выразить его, реализовав своё конституционное право и гражданский долг", - сообщила она корреспонденту сетевого издания "Замана". 

 

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