ЗАМАНА - Министр культуры Дагестана приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Министр культуры Дагестана приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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28 июня, 2020. Воскресенье 12:26
Министр культуры Дагестана приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Министр культуры РД Зарема Бутаева отметила, что на Избирательном участке №1154 в Кировском районе дагестанской столицы, где она выразила свою гражданскую позицию, соблюдались все меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19: каждый работник участка для голосования обеспечен защитными костюмами, средствами дезинфекции, также провели необходимую деятельность по формированию условий для соблюдения социального дистанцирования.

Министр культуры Дагестана приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Общество

«Я призываю работников культуры проявить свою гражданскую позицию и принять участие в голосовании! Важен голос каждого!», — отметила Зарема Бутаева в своём инстаграм-аккаунте.

Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации проводится с 25 июня и будет продолжаться до 1 июля. После 20 часов 1 июля начнётся подсчёт голосов по каждому дню голосования.

 

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