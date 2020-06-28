Министр культуры Дагестана приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Автор Габи

Министр культуры РД Зарема Бутаева отметила, что на Избирательном участке №1154 в Кировском районе дагестанской столицы, где она выразила свою гражданскую позицию, соблюдались все меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19: каждый работник участка для голосования обеспечен защитными костюмами, средствами дезинфекции, также провели необходимую деятельность по формированию условий для соблюдения социального дистанцирования.