Министр культуры РД Зарема Бутаева отметила, что на Избирательном участке №1154 в Кировском районе дагестанской столицы, где она выразила свою гражданскую позицию, соблюдались все меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19: каждый работник участка для голосования обеспечен защитными костюмами, средствами дезинфекции, также провели необходимую деятельность по формированию условий для соблюдения социального дистанцирования.
«Я призываю работников культуры проявить свою гражданскую позицию и принять участие в голосовании! Важен голос каждого!», — отметила Зарема Бутаева в своём инстаграм-аккаунте.
Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации проводится с 25 июня и будет продолжаться до 1 июля. После 20 часов 1 июля начнётся подсчёт голосов по каждому дню голосования.