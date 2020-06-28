Салман Дадаев прокомментировал ситуацию с мусором в Махачкале
- Автор Габи
- 28 июня, 2020. Воскресенье 12:09
Мэр дагестанской столицы Салман Дадаев прокомментировал ситуацию с мусором в Махачкале.
Он отметил, что причинами сбоя в работе являются сложная экономическая ситуация и низкая платежная дисциплина. Более подробную информацию читайте здесь
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