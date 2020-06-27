Об этом он заявил в ходе своего интервью в прямом эфире на телеканале «Россия 24», посвященном теме голосования по всей России.
Глава Дагестана заявил, что в Дагестане стабильная обстановка по голосованию
- Автор Мадина
- 27 июня, 2020. Суббота 17:10
Лидер РД Владимир Васильев сообщил, что в регионе стабильная рабочая обстановка по голосованию по поправкам в Конституцию РФ.
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