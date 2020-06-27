ЗАМАНА - Глава Дагестана заявил, что в Дагестане стабильная обстановка по голосованию

Глава Дагестана заявил, что в Дагестане стабильная обстановка по голосованию

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27 июня, 2020. Суббота 17:10
Глава Дагестана заявил, что в Дагестане стабильная обстановка по голосованию

Лидер РД Владимир Васильев сообщил, что в регионе стабильная рабочая обстановка по голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом он заявил в ходе своего интервью в прямом эфире на телеканале «Россия 24», посвященном теме голосования по всей России. 

 

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