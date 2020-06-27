Пост об этом был опубликован в Инстаграм Минимущества Дагестана.
В Каспийске завершилось строительство госпиталя
- Автор Мадина
- 27 июня, 2020. Суббота 17:05
Завершилось строительство многофункционального госпиталя в Каспийске.
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