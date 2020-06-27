В Минсельхозпроде Дагестана подвели итоги развития АПК за I полугодие

Накануне, 26 июня, в здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан прошло совещание, которое было посвящено подведению предварительных итогов развития сельского хозяйства в регионе за первое полугодие 2020 года.

Мероприятие состоялось под руководством заместителя председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Абзагира Гусейнова, советника Главы РД Адильхана Ганакаева, а также заместителей руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, начальников структурных подразделений и директоров подведомственных учреждений министерства. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.