ЗАМАНА - В Минсельхозпроде Дагестана подвели итоги развития АПК за I полугодие

В Минсельхозпроде Дагестана подвели итоги развития АПК за I полугодие

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27 июня, 2020. Суббота 13:42
В Минсельхозпроде Дагестана подвели итоги развития АПК за I полугодие

Накануне, 26 июня, в здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан прошло совещание, которое было посвящено подведению предварительных итогов развития сельского хозяйства в регионе за первое полугодие 2020 года.

В Минсельхозпроде Дагестана подвели итоги развития АПК за I полугодие
Общество

Мероприятие состоялось под руководством заместителя председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Абзагира Гусейнова, советника Главы РД Адильхана Ганакаева, а также заместителей руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия  Республики Дагестан, начальников структурных подразделений и директоров подведомственных учреждений министерства. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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