ЗАМАНА - В Минмолодёжи РД подвели итоги конкурса «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан»

В Минмолодёжи РД подвели итоги конкурса «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан»

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27 июня, 2020. Суббота 13:37
В Минмолодёжи РД подвели итоги конкурса «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан»

26 июня в Министерстве по делам молодежи РД прошло подведение итогов конкурса «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан». Отметим, что организатором конкурса являлось молодёжное ведомство республики совместно с магазином спортивных товаров «Спортлидер».

В Минмолодёжи РД подвели итоги конкурса «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан»
Общество

В мероприятии участвовали свыше 20 дагестанцев, снявших авторские видеоролики, которые направлены на профилактику наркомании в молодёжной среде. В видеороликах они призывали молодёжь своего района или города к здоровому образу жизни, делали зарядку и выполняли другие условия конкурса. Деятельность участников была размещена в социальной сети Инстаграм на странице @prev.minmol. Более подробную информацию можно почесть здесь.

 

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взяты из открытых источников
 

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