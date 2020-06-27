В Минмолодёжи РД подвели итоги конкурса «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан»

В мероприятии участвовали свыше 20 дагестанцев, снявших авторские видеоролики, которые направлены на профилактику наркомании в молодёжной среде. В видеороликах они призывали молодёжь своего района или города к здоровому образу жизни, делали зарядку и выполняли другие условия конкурса. Деятельность участников была размещена в социальной сети Инстаграм на странице @prev.minmol. Более подробную информацию можно почесть здесь.