Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы

В Республиканском онкологическом центре была проведена первая онкопластическая операция пациентке с диагнозом "рак молочной железы". Диагностировали заболевание у молодой махачкалинки, обратившейся в больницу, после того как обнаружила у себя небольшое уплотнение в виде узла в правой груди.