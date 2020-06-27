Проведённые в центре гистологическое и иммуногистохимическое исследования выявили наличие злокачественного новообразования во второй степени развития. Согласно словам врачей, опухоль находилась в проекции внутренних квадрантов, ранее пациенткам с подобным состоянием полностью удаляли пораженную молочную железу. Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь.
Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы
- Автор Габи
- 27 июня, 2020. Суббота 13:33
В Республиканском онкологическом центре была проведена первая онкопластическая операция пациентке с диагнозом "рак молочной железы". Диагностировали заболевание у молодой махачкалинки, обратившейся в больницу, после того как обнаружила у себя небольшое уплотнение в виде узла в правой груди.
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