ЗАМАНА - Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы

Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы

Автор
27 июня, 2020. Суббота 13:33
Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы

В Республиканском онкологическом центре была проведена первая онкопластическая операция пациентке с диагнозом "рак молочной железы". Диагностировали заболевание у молодой махачкалинки, обратившейся в больницу, после того как обнаружила у себя небольшое уплотнение в виде узла в правой груди.

Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы
Общество

Проведённые в центре гистологическое и иммуногистохимическое исследования выявили наличие злокачественного новообразования во второй степени развития. Согласно словам врачей, опухоль находилась в проекции внутренних квадрантов, ранее пациенткам с подобным состоянием полностью удаляли пораженную молочную железу. Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top