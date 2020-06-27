ЗАМАНА - В Новолакском районе 1 июля состоится открытие детской и спортивной площадок

В Новолакском районе 1 июля состоится открытие детской и спортивной площадок

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27 июня, 2020. Суббота 12:58
В Новолакском районе 1 июля состоится открытие детской и спортивной площадок

В день Общероссийского голосования, 1 июля, в Новолакском районе пройдёт торжественное открытие детской и спортивной площадок. Находится они будут в парке районного центра, в селе Новолакское.

В Новолакском районе 1 июля состоится открытие детской и спортивной площадок
Общество

Строители работают непрерывно, чтобы успеть в кратчайшие сроки завершить объекты. Помимо этого, в парке разместят на открытом воздухе избирательный участок для голосования.

Для гостей мероприятия Новолакский автоклуб организует концертную программу. Главный акцент сделают на песнях про Россию, детство и спорт. 

1 июля в этом же парке также угостят всех желающих приготовленным шеф-поваром узбекским пловом, а также лакским национальным супом с сушеным мясом «Хьхьахьхьари».

Детям будут розданы сладости и мороженое. Чтобы обеспечить меры безопасности, всю еду раздадут в одноразовых комплектах посуды. Волонтеры при входе в парк раздадут маски, перчатки и ручки для голосующих.

 

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