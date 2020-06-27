Минтруд Дагестана провел завершающий этап гуманитарной акции «Мы вместе»
- Автор Габи
- 27 июня, 2020. Суббота 12:17
26 июня, с участием Министерства труда и социального развития Республики Дагестан прошел очередной, завершающий этап Всероссийской акции взаимопомощи во время распространения коронавирусной инфекции – «Мы вместе».
В ходе данной акции, продуктовыми наборами обеспечены самые нуждающиеся подопечные Министерства труда и социального развития, которые состоят на учёте в качестве малоимущих. Все продуктовые наборы включают стратегический перечень продовольствия. Более подробную информацию можно прочесть здесь.
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