26 июня, с участием Министерства труда и социального развития Республики Дагестан прошел очередной, завершающий этап Всероссийской акции взаимопомощи во время распространения коронавирусной инфекции – «Мы вместе».

В ходе данной акции, продуктовыми наборами обеспечены самые нуждающиеся подопечные Министерства труда и социального развития, которые состоят на учёте в качестве малоимущих. Все продуктовые наборы включают стратегический перечень продовольствия. Более подробную информацию можно прочесть здесь.