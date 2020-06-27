Мэрия дагестанской столицы направила в Карачаево-Черкесию гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, в четверг груз со средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами прибыл в Черкесск, сообщает корреспондент ТАСС.

Председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи Махачкалы Марат Ибрагимов подчеркнул, что в Махачкале обеспокоены ситуацией, которая сложилась в связи с пандемией COVID-19 в Карачаево-Черкесии.

Как проинформировал помощник главы Кировского района дагестанской столицы Гянжеви Гаджибалаев, в качестве гуманитарной помощи в Черкесск было привезено примерно 1,5 тыс. комбинезонов, такое же количество бахил, почти тысяча респираторов, свыше 700 защитных очков, 20 тыс. медицинских масок и 450 продуктовых наборов.

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