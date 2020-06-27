В Карачаево-Черкесию из Махачкалы поступила гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом
- Автор Габи
- 27 июня, 2020. Суббота 12:10
Мэрия дагестанской столицы направила в Карачаево-Черкесию гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, в четверг груз со средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами прибыл в Черкесск, сообщает корреспондент ТАСС.
Председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи Махачкалы Марат Ибрагимов подчеркнул, что в Махачкале обеспокоены ситуацией, которая сложилась в связи с пандемией COVID-19 в Карачаево-Черкесии.
Как проинформировал помощник главы Кировского района дагестанской столицы Гянжеви Гаджибалаев, в качестве гуманитарной помощи в Черкесск было привезено примерно 1,5 тыс. комбинезонов, такое же количество бахил, почти тысяча респираторов, свыше 700 защитных очков, 20 тыс. медицинских масок и 450 продуктовых наборов.
Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
Последнее от Габи
- Продолжаются работы по благоустройству общественной территории в с. Акуша
- В Новолакском районе 1 июля состоится открытие детской и спортивной площадок
- В селе Калук формируют городскую среду
- В селе Калук формируют городскую среду
- Победителями конкурсного отбора заявок по проекту «100 школ» признаны 136 проектов