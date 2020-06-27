ЗАМАНА - В Дагестане отмечают День молодёжи

В Дагестане отмечают День молодёжи

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27 июня, 2020. Суббота 11:47
В Дагестане отмечают День молодёжи

Сегодня в Махачкале проходит празднование Дня молодежи.

В Дагестане отмечают День молодёжи
Общество

Министерство по делам молодежи РД организовало ряд мероприятий к празднику. Так, сегодня, в честь данного праздника, проходит интеллектуальный конкурс «Молодежный квиз-плиз», арт-конкурс «Граффити», онлайн-конкурс в инстаграме и многое другое. Место проведения всех мероприятий – Парк 50-летия октября, сквер им. Сулеймана Стальского и пересечение улиц Гагарина и Мухтарова.

 

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