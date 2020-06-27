В Дагестане отмечают День молодёжи

Министерство по делам молодежи РД организовало ряд мероприятий к празднику. Так, сегодня, в честь данного праздника, проходит интеллектуальный конкурс «Молодежный квиз-плиз», арт-конкурс «Граффити», онлайн-конкурс в инстаграме и многое другое. Место проведения всех мероприятий – Парк 50-летия октября, сквер им. Сулеймана Стальского и пересечение улиц Гагарина и Мухтарова.